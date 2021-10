Plus de 100 manifestants réclament la libération de l’étudiant congolais de l’UCL détenu en centre fermé

Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi vers 13h sur la place de l’Université, à Louvain-la-Neuve, pour réclamer la libération de Junior Masudi Wasso. Cet étudiant congolais âgé de 20 ans, inscrit à l’UCLouvain pour suivre des cours d’économie, n’a pas été autorisé à rentrer sur le territoire belge. Il est détenu en centre fermé depuis le 18 septembre et pourrait être expulsé à tout moment. Un collectif d’associations se mobilise pour réclamer qu’on le libère, et une pétition allant dans ce sens a recueilli plus de 6.000 signatures.

Le rassemblement de Louvain-la-Neuve a été organisé par un collectif d’associations dans lequel figurent notamment l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), la Fédération des étudiants francophones (Fef), Comac, la CSC Brabant wallon, la plateforme citoyenne BXL Refugees…