Twitter, l’arme de communication massive du «pistolero» Belin

Divergences de positionnements, divergences de styles, aussi. Quand on aborde la question de la forme, rares sont les confrères qui épargnent celui du secrétaire national du SNPS, Thierry Belin. « Il me fait penser de temps en temps à un pistolero franc-tireur. Il pique et puis il s’en va », ironise Vincent Gilles. Il faut dire que, sur le plan de la communication, l’intéressé est du genre à se faire une idée très personnelle des limites de ce qu’un syndicaliste peut dire ou non. Et il en offre très régulièrement l’illustration. En marge des rassemblements de la « Boum » organisée au printemps dernier dans le bois de la Cambre, lorsqu’un internaute évoquait sur Twitter l’impossible fermeture des accès au site aux fêtards, le chef de file francophone du SNSP lui offre, via son compte personnel, ce trait d’humour en guise de réponse. « 2 bataillons paracommando + CGSU PolFed, on sort les FN303 et let’s go ! », propose-t-il comme solution pour garder les entrées.