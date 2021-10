Le sport professionnel dans le collimateur des finances belges

Dans le cadre des négociations budgétaires, les partenaires de la majorité se pencheront sur le régime social très avantageux dont bénéficient les athlètes professionnels et les clubs. A la clé : 30 millions d’euros en plus par an dans les caisses de l’Etat.

La mesure fait partie du tableau budgétaire remis par le Premier et la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker, aux partenaires de la majorité. Celle-ci s’attaque au « statut des sportifs rémunérés » – sorte d’équivalent du statut d’artiste, mais pour les sportifs – et notamment au volet cotisations sociales de ce régime avantageux. Une des raisons de son existence est le fait que les sportifs ont souvent une carrière plus courte. De quoi s’agit-il exactement ? Pour bien comprendre, prenons le cas d’un travailleur salarié normal. Chaque mois, celui-ci verse à la sécurité sociale, via son employeur, 13,07 % de son salaire brut. Un montant proportionnel à ses revenus, donc.