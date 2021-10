Tchéquie: Babiš invite Orbán dans sa campagne électorale

Ce rapprochement affiché avec le dirigeant autoritaire hongrois à quelques jours des élections législatives tchèques des 8 et 9 octobre s’inscrit dans le tournant anti-migrant et anti-EU adopté par le Premier ministre Andrej Babiš ces derniers mois.

Viktor Orban (à g.) et Andrej Babis, à l’issue de leur rencontre, mercredi à Usti nad Labem. - AFP

Selon moi, c’est le meilleur Premier ministre qu’on ait jamais eu », me dit avec enthousiasme Jiří, un septuagénaire retraité. « Regardez autour de vous, regardez notre pays, j’ai 66 ans et jamais ça n’a si bien été », s’exclame Petr, lui aussi à la retraite. Rassemblés devant le théâtre d’Ústí nad Labem, une ville du nord de la Tchéquie, les supporters du parti ANO (Action des citoyens mécontents) ne tarissent pas d’éloges envers le Premier ministre actuel Andrej Babiš. Ils attendent l’occasion d’y entrer pour assister à une discussion entre Babiš et son homologue hongrois, le sulfureux Viktor Orbán.