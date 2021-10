Syndicats policiers: un ton qui se durcit sur fond de violences envers l’uniforme

A coups de prises de positions offensives et calculées, quelques leaders syndicaux ont su s’imposer comme des visages de référence de la police, en faisant des violences à l’encontre de l’uniforme un cheval de bataille. Une place notamment trustée, disent-ils, grâce au vide communicationnel laissé par la hiérarchie policière.

La sécurité bruxelloise, le prétendu laxisme des autorités politiques ou judiciaires, l’affaire Chovanec… Il est devenu rare de voir ces sujets évoqués dans le débat public et médiatique sans voir apparaître à l’horizon les visages des leaders des principaux syndicats de police du pays. Dernier exemple en date, l’agression physique de 5 policiers à Molenbeek lors d’un contrôle routier fin septembre leur a redonné du grain à moudre. Présents sur tous les ballons, le très médiatique Vincent Gilles, coprésident (avec Vincent Houssin, son camarade néerlandophone) du SLFP-Police, mais aussi le secrétaire national du SNPS, Thierry Belin. Ce dernier déplorant, peu après les derniers faits susmentionnés, que leur auteur n’ait été soumis qu’à une « simple » mesure de détention préventive sous bracelet électronique. « Un message scandaleux adressé et aux policiers et aux petits malfrats », selon ses termes.