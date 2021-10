Anderlecht: la cure de jouvence de Lior Refaelov

Même si son départ remonte à plus de trois ans et qu’il n’a pas côtoyé une grande partie du noyau d’en face, la venue de Bruges sera forcément spéciale pour Lior Refaelov. Parce qu’il découvrira son premier « Topper » avec les Mauves devant son public. Et surtout il retrouvera un club dans lequel il a évolué durant sept saisons entre 2011 et 2018. 234 matches disputés avec le maillot des « Blauw en Zwart », cela ne s’oublie pas. D’autant que la coopération a débouché sur une belle moisson : deux titres (2016 et 2018), une Coupe de Belgique (2015) et deux Supercoupes (2016 et 2018).