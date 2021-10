Aedifica investit 15 millions d'euros dans une maison de repos en Allemagne

Seniorenzentrum Borna est exploité par le groupe Azurit, un opérateur privé établi qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées en Allemagne. Azurit exploite déjà 24 sites Aedifica.

"La maison de repos est louée sur la base d'un nouveau contrat de location double net irrévocable de 25 ans. Le rendement brut initial est d'environ 5%."

Aedifica est une société immobilière spécialisée en immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors. L'entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 540 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d'une valeur de plus de 4,4 milliards d'euros.