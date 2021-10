La mise en garde d’Oliver Naesen avant Paris-Roubaix: «C’est la course où tout est possible»

Vainqueur, mercredi, du Mémorial Fred De Bruyne, Oliver Naesen se prépare à disputer dimanche son 6e Paris-Roubaix. Le coureur belge d’AG2R-Citroën, qui terminera sa saison dimanche, entrevoit une course ouverte et dangereuse, à cause de la boue et de la pluie annoncée le jour de la course.