Enseignement: Sébastien Schetgen, le nouveau patron de l’officiel subventionné, veut moderniser la structure

- Pierre-Yves Thienpont.

Le CPEONS, la fédération de pouvoirs organisateurs de l’officiel subventionné qui a sous sa tutelle les écoles secondaires provinciales, les hautes écoles et les PMS, s’est doté d’un nouvel administrateur général suite au départ à la retraite de Roberto Galluccio. Son successeur, Sébastien Schetgen, n’est pas étranger au petit monde de l’enseignement. Instituteur devenu formateur d’enseignants, ancien inspecteur pédagogique, et depuis peu docteur en sciences psychologiques et de l’éducation, le Bruxellois de 42 ans multiplie les casquettes. « Durant mon doctorat, je me suis préoccupé de la construction identitaire des enseignants dans l’exercice de leur métier », explique-t-il. « Il n’est pas rare que cette construction identitaire rentre en confrontation avec la perception que la société se fait de leur métier. Ce qui peut générer des tensions. »