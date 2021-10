Louis de Funès s’expose à Bruxelles et ça va faire du bien!

Durant le confinement, Louis de Funès a été la star de ces temps difficiles, revenant en force à la télé et sur les plateformes, gesticulant comme un forcené sur base d’une mauvaise foi chevillée au corps et il nous a déstressés, fait rire, changé les idées, donné du bonheur et un immense plaisir régressif. A Paris, l’exposition que lui consacra la Cinémathèque française durant un an à partir de mi-juillet 2020 a cartonné. Même raison : ça faisait du bien ! C’est dans le même état d’esprit qu’Eric Franssen, directeur du Palace, a décidé d’accueillir l’exposition parisienne dans les murs de ce haut lieu de la cinéphilie bruxelloise. Une bienheureuse folie des grandeurs budgétisée à 500.000 euros. Et pour ne pas créer la zizanie dans les comptes, l’espoir de séduire au moins 35.000 visiteurs.