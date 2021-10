Bart Nieuwkoop: «J’ai joué avec Kuyt et Van Persie»

C’est dès lors un très gros poisson qui a débarqué à l’Union il y a quelques mois. Après une décennie passée au sein d’un des meilleurs clubs des Pays-Bas, Bart Nieuwkoop -25 ans- a décidé de traverser la frontière, présentant un beau petit CV. « Je suis arrivé à Feyenoord à l’âge de 15 ans en provenance d’un plus petit club, le RBC Roosendaal, qui avait fait faillite. J’ai commencé ma carrière professionnelle en 2015. La saison suivante, on a été champion après 18 ans de disette. Lors du match pour le titre, j’ai délivré un assist. C’était tout simplement incroyable ! Au total, j’ai remporté cinq trophées avec Feyenoord : un championnat, deux coupes et deux supercoupes. »