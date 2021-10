EuroHockey League Cup : La Gantoise a corrigé le tir

Pour leur seconde sortie européenne, les Flandriens ont proposé une prestation bien plus aboutie face aux Français de Saint-Germain qui n’ont jamais baissé les bras et qui y ont cru jusqu’au bout.

Après leur défaite de ce jeudi face au Campo de Madrid lors des shoots-outs, les Flandriens voulaient évidemment engranger un premier succès pour leur première participation à l’EHL. Voilà pourquoi, ils entamaient les débats face à Saint-Germain avec beaucoup de volonté et d’application. Et c’est à la 11e minute, sur le premier p.c. du match, que Pepijn Scheen trouvait l’ouverture d’un sleep à plat. Trois minutes plus tard, la tentative d’Antoine Kina, également sur penalty, était repoussé par le gardien. Les Français pensaient avoir égalisé juste avant la fin du 1er quart-temps mais le but était annulé parce que la balle avait franchi la ligne juste après le buzzeur. Dès la reprise, il ne fallait que 24 secondes à Agustin Bugallo pour doubler l’avance des Gantois qui continuaient à dominer les débats. Le contrôle des joueurs de Pascal Kina était quasi-total sur la partie et Saint-Germain n’avait que très rarement voix au chapitre durant cette première période.