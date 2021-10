Les armes wallonnes ne craignent pas le covid

Le rapport annuel européen sur les exportations d’armes en 2020 vient d’être publié. Ses chiffres montrent que ce business très particulier n’a pas souffert de la pandémie. Globalement, les exportations européennes sont même passées de 138 milliards en 2019 à 167 milliards en 2020. Il faut reconnaître que c’est un secteur où le contrat à long terme est souvent de mise, non seulement pour protéger ces marchés des éléments factuels et conjoncturels mais aussi parce que ces contrats, au niveau européen, dépendent de licences d’exportation (qui peuvent être refusées) et qui doivent être régulièrement renouvelées. Toujours selon les chiffres du rapport européen, la Belgique est restée très stable entre l’avant et pendant le covid : 2,6 milliards d’exportations en 2019 comme en 2020 pour, environ, 1.400 licences d’exportation chaque fois.