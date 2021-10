D1A: le Standard s'incline à Malines au terme d'une rencontre interrompue à deux reprises par ses supporters (3-1)

Le Standard a subi une nouvelle défaite au FC Malines (3-1) lors du match d’ouverture de la 10e journée du championnat de Belgique. Après les buts de Hugo Cuypers (4e), Kerim Mrabti sur penalty (10e) et Sandy Walsh (18e), les supporters rouches ont jeté des balles de tennis sur la pelouse. A la mi-temps, certains d’entre eux sont montés sur le terrain pour discuter avec les joueurs, retardant le début de la seconde période. Au classement, Malines se hisse en 6e position (16 points) et le Standard, qui a réduit le score par Denis Dragus (82e), est 11e (13 points).

Si les deux équipes comptaient 13 points au coup d’envoi, Malines restait sur deux victoires et le Standard a essuyé deux échecs à domicile. Du coup, Wouter Vrancken n’a effectué qu’un seul changement obligé, celui de Joachim Van Damme, malade, par Vinicius. Mbaye Leye a préféré Nathan Ngoy, dont c’était la première titularisation, et Samuel Bastien à Nicolas Raskin et Jackson Muleka