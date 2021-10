Elise Mertens, blessée, renonce au double à Chicago

« Désolée de déclarer forfait pour le double, je me suis blessée durant mon match en simple et je ne suis pas capable de jouer à 100 % », a écrit Elise Mertens. « Il est l’heure de se soigner et de préparer Indian Wells. »

Elise Mertens ne précise la nature de sa blessure. Elle avait vu son son parcours dans cette épreuve sur surface dure dotée de 565.530 dollars, s’arrêter en simple jeudi au 3e tour. La Belge, 18e mondiale et 7e tête de série dans l’Illinois, s’était inclinée en deux manches 6-2, 6-4 et 1h24 de jeu devant l’Américaine Danielle Collins (WTA 28/N.10).

Elise Mertens, tête de série numéro 1, devait affronter en quarts de finale du double la Néerlandaise Demi Schuurs, son ancienne partenaire en double, et l’Américaine Nicole Melichar-Martinez, 5e paire tête de série à Chicago.

Indian Wells débute mercredi prochain.