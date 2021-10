Ben Whishaw, alias Q: «C’est important que les James Bond évoluent»

Révélé d’abord au théâtre, dans Hamlet notamment, puis au cinéma dans Le Parfum de Tom Tykwer (2006), Ben Whishaw n’a pas peur de prendre des risques, de s’essayer tant aux propositions d’auteurs qu’aux grosses franchises. À travers le temps, il a tourné avec Jane Campion dans Bright Star, a incarné Arthur Rimbaud sous la direction de Todd Haynes dans I’m Not There mais a aussi prêté sa voix à l’ours Paddington et obtenu un British Academy Television Award du meilleur acteur en 2013 la mini-série The Hollow Crown, pour son rôle de Richard II. Depuis 2012, il est aussi devenu Q, le célèbre fournisseur de gadgets de James Bond. Un rôle qu’il retrouve pour la troisième fois dans Mourir peut attendre (No Time to Die).