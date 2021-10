Italie: une condamnation sans précédent pour l’ancien maire qui défendait les droits des réfugiés

La délicate question migratoire ainsi que le défi de l’accueil et de l’intégration des réfugiés politiques divisent, à nouveau, violemment l’Italie. Riace, une petite bourgade calabraise, nichée entre une végétation sauvage et l’azur profond de la mer Ionienne, est aujourd’hui au cœur d’un contentieux politique et judiciaire sans précédent dans la Péninsule. Son ancien maire, Domenico Lucano, « Mimmo » pour ses nombreux amis, vient d’être condamné à treize ans et deux mois de réclusion.