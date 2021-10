L’Antwerp a connu une soirée houleuse en Europa League contre l’Eintracht Francfort, jeudi. Il a perdu le match 0-1 dans les dernières minutes, mais l’inconduite de ses supporters et de ceux de Francfort a été le facteur le plus marquant.

La direction anversoise a réagi officiellement aux événements vendredi. « Le RAFC condamne toute forme de violence, à l’intérieur et à l’extérieur du stade », avance le club sur son site. « Les événements d’hier soir ne reflètent en aucun cas les normes et les valeurs de notre club. Des incidents comme ceux-là causent au club une perte d’image irrévocable et ont à chaque fois de graves conséquences financières. »