Double alerte jaune de l’IRM: des rafales de vent jusqu’à 90 km/h

Ce vendredi, l’Institut météorologique de Belgique (IRM) a lancé une double alerte jaune. En effet, de la pluie et du vent ont balayé l’ensemble du territoire. En début de soirée, l’alerte était maintenue.

Ce vendredi soir, on attend de la pluie en de nombreux endroits du centre à l’est du pays, indique l’IRM. Sur l’ouest, le temps deviendra généralement sec et quelques éclaircies se dessineront. Cette nuit, le temps sec gagnera également les régions centrales, mais la pluie persistera sur l’est et le sud-est sous une nébulosité abondante. Localement, de la brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former. Les minima se situeront entre 8 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest d’abord modéré, ensuite faible, s’orientera au secteur sud.