Les F-16 belges de retour de Jordanie

Durant un an, ils ont effectué 293 sorties pour traquer les terroristes de Daesh en Syrie et surtout en Irak. En un an, ils n’ont dû tirer que 29 fois contre 675 lors de la précédente mission en 2017, signe du déclin de Daesh.

Ils devaient atterrir sur la base de Florennes, mais des travaux sur l’une des pistes et une météo incertaine les a détournés vers Kleine-Brogel. Et c’est à 16 h ce vendredi que les quatre F-16 belges qui ont passé un an dans une base du désert jordanien ont fait leur apparition dans le ciel limbourgeois. Un premier passage groupé au-dessus de la piste en guise de repérage et de salut, puis c’est la séparation pour préparer l’atterrissage. Les pilotes qui atterrissent aujourd’hui reviennent d’un campement occupé par d’autres membres d’une coalition internationale dont des Français, des Américains et des Britanniques. De là, ils partaient six jours par semaine pour des missions de lutte contre Daesh en Syrie et surtout en Irak.