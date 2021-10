Ryota Morioka en veut plus pour lui et les Zèbres: «Je me donne 5 ou 6 sur 10»

C’est le visage fermé et la tête basse que Ryota Morioka avait quitté le Mambourg dimanche dernier. La défaite contre Malines (0-2) passait mal, huit jours après un premier revers face à Bruges (0-1) jugé bien injuste. Personne n’avait vu arriver cette contre-performance. « C’était peut-être la plus grande déception depuis le début de cette saison », concède le Japonais, qui avait retrouvé sa sérénité quelques jours plus tard. « Contre Bruges, nous avions bien joué et nous avions été battus sur le fil. Contre Malines, pour la première fois, nous méritions de perdre. Cela prouve que nous devons encore franchir une étape. Mentalement, nous devons encore progresser. Mais bon, c’est encore le début de saison. Nous avons un nouveau coach, une nouvelle tactique, une nouvelle philosophie à assimiler. »