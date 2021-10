Il y a une bataille dehors, et elle fait rage

Le week-end prochain, des marches pour le climat vont reprendre en Belgique et donc oui, le gouvernement fédéral, qui va se remettre à la tâche, doit reprioriser les dossiers sur table.

Cette semaine à Milan, lors d’un sommet des jeunes pré-COP 26, Greta Thumberg a eu ces phrases terribles : « Trente années de bla-bla et où cela nous a-t-il menés ? Les dirigeants du monde ont noyé les espoirs des gens avec les promesses creuses. Economie verte bla-bla, neutralité carbone en 2050 bla-bla. C’est une trahison des générations actuelles et futures. » Mercredi soir au Théâtre National à Bruxelles, lors d’un débat consacré aux utopies réalistes face à l’anthropocène – cette période géologique marquée par l’empreinte toute-puissante et destructrice de l’homme –, de très nombreux jeunes ne disaient pas autre chose : « Ras le bol du bla-bla. Je suis en colère, j’ai la rage, j’ai envie de tout casser, j’ai peur… »