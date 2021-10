Karim Benzema sur le Ballon d’Or: «Je suis obligé d’y penser»

Déjà auteur de 9 buts et 7 assists en 9 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Karim Benzema fait partie des principaux candidats pour le prochain Ballon d’Or, qui s’annonce plus disputé que jamais. Aux côtés de Lewandowski, Messi, De Bruyne, Jorginho, Kanté ou encore Cristiano Ronaldo, le Français pourrait bien aller chercher le plus prestigieux des trophées individuels.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes du journal l’Équipe, Benzema n’a pas caché ses ambitions. « On est obligé d’y penser quand on a de l’ambition. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu’il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c’est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais », a expliqué l’attaquant du Real Madrid.