Rallye de Finlande: Neuville vise la 5e place de Lappi

La 2e étape du rallye de Finlande s’annonce longue et difficile. Ce matin, les Hyundai de Breen et Tänak ont quitté le parc fermé aux 1ère et 2e places du classement général mais dès le premier tronçon, Elfyn Evans a annoncé la couleur en signant le meilleur temps. Une performance qu’il rééditait dans le secteur suivant. Ce qui lui permet de prendre la tête de la course pour un peu moins d’une seconde sur Breen.

Thierry Neuville, toujours 6e, se bat comme il peut : « Je donne le maximum mais je ne suis pas en pleine confiance avec la voiture », confiait-il à l’arrivée du 8e secteur. « J’attaque mais je ne peux pas prendre de trop gros risques. La seule chance que je puisse faire, pour l’instant, c’est m’attaquer à la 5e place de Lappi qui me devance de 17,4 secondes au classement. Mais même ce challenge me paraît difficile.