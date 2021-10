16 victoires pour 15 défaites en 36 matches: le bilan mitigé de Mbaye Leye à la tête du Standard

Battu pour la troisième fois consécutive ce vendredi sur la pelouse de Malines, Mbaye Leye semble être de plus en plus en danger à son poste d’entraîneur du Standard.

Le Standard semble plus que jamais dans la tourmente après sa défaite sur la pelouse de Malines ce vendredi sur le score de 3-1, qui a provoqué beaucoup de colères chez les supporters Rouches. Après dix matches disputés en D1A, les Liégeois ne sont que 11e du classement avec 13 petits points et restent sur trois revers consécutifs : à Anderlecht dans le Clasico, à domicile face à Saint-Trond et à Malines vendredi. L’équipe semble plus que jamais plongée au cœur de la tempête, et un homme est logiquement pointé du doigt : le coach Mbaye Leye.

Appointé comme nouvel entraîneur du Standard en cours de saison dernière, l’ancien joueur du club avait directement convaincu en démarrant sur quatre succès consécutifs. La suite est nettement plus mitigée pour le Leye, qui n’est pas parvenu à qualifier le Standard pour les Playoffs 1 lors du dernier exercice après une fin de saison catastrophique, et qui a échoué en finale de la Coupe de Belgique contre Genk.