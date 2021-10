La Britannique Elizabeth Deignan remporte le premier Paris-Roubaix féminin

La course sur les pavés du Nord (17 secteurs sur 29,2 km) et sous la pluie a tenu toutes ses promesses réservant son lot de rebondissements à Mons-en-Pévèle et au Carrefour de l’Arbre. Deignan a cependant imposé sa puissance en attaquant à plus de 80km de l’arrivée.

Sur le vélodrome de Roubaix, Deignan, 32 ans, championne du monde en 2015 et vice-championne olympique en 2012, ajoute une 43e victoire à son palmarès et termine devant la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), 2e à 1:16 secondes (temps officieux). L’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), championne d’Italie, complète le podium.

Lizzie Deignan ajoute ainsi Paris-Roubaix à ses victoires, notamment, dans Liège-Bastogne-Liège l’an dernier et le Tour des Flandres en 2016.