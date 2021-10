Enseignement: le calendrier des réformes du système éducatif confirmé par les acteurs du secteur

Le séminaire visant à examiner de manière détaillée l’état de mise en œuvre des réformes du Pacte pour un Enseignement d’excellence, en se penchant sur les projets réalisés et ceux programmés dans les années à venir s’est clôturé ce samedi. Le séminaire a réuni l’ensemble du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les représentants des acteurs de l’enseignement ainsi que la Ministre de l’Éducation Caroline Désir.

Lors de ce séminaire qui avait débuté ce vendredi, plusieurs éléments étaient à l’ordre du jour, notamment l’apprentissage et le parcours des élèves, la mixité et l’école inclusive, la qualité de vie et le bien-être à l’école ainsi que la mise en avant de l’autonomie et de l’estime de soi.