Réouverture des boîtes de nuit: «Cette fois, ça sent vraiment le retour à la vie d’avant»

Journaliste aux services Culture et Médias

Après un an et demi au purgatoire, les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes dans la nuit de vendredi à samedi. On a pris la température au Fuse, dans les Marolles à Bruxelles.

Le taxi qui nous ramène au bercail aux petites heures du matin est extatique. « Je n’en reviens pas. Il y a tellement de monde dans les rues ! Hier soir, à 2 heures du matin, Bruxelles était déserte, comme morte. Pas un chat. Et regardez cette nuit ! Il y a des gens partout. Cette fois, ça sent vraiment le retour à la vie d’avant ! »