Premier League: Chelsea, avec Romelu Lukaku, s’empare de la tête du classement après sa victoire à Southampton (vidéos)

En battant Southampton (3-1), Chelsea a profité du match nul entre Manchester United et Everton (1-1) plus tôt pour s’emparer provisoirement de la tête de la Premier League, samedi, pour la 7e journée.

Après deux défaites 1-0 contre Manchester City en championnat et la Juventus en Ligue des Champions, Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire pour virer en tête. Avec 16 points, les Blues prennent deux points d’avance sur Manchester United et Everton qui n’ont pu se départager et sur Liverpool qui reçoit City, quatrième à 3 longueurs, pour le choc de la journée, dimanche.

Les Londoniens ont dû cravacher pour arracher ce succès après avoir pourtant rapidement ouvert la marque par Trevoh Chalobah de la tête (1-0, 9e).

Ils ont cru faire le break par Timo Werner juste avant la pause, mais son but a été annulé par la VAR pour une faute dans les secondes précédentes (43e), avant de voir les Saints égaliser sur un pénalty de James Ward-Prowse (1-1, 61e).