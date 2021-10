Étudiant congolais en centre fermé: le président congolais Félix Tshisekedi s’en mêle

Le cas de Junior Masudi Wasso, ce jeune étudiant congolais envoyé le 18 septembre dernier en centre fermé après avoir été arrêté à l’aéroport de Zaventem en possession d’un visa valide, capte de plus en plus d’attention en Belgique. Outre des manifestations organisées en son soutien à Louvain-la-Neuve et une récente lettre ouverte coordonnée par le MRAX dénonçant un « abus de pouvoir raciste », le président de Défi, François De Smet, a pris publiquement position sur le sujet en dénonçant au nom de son parti une arrestation « incompréhensible », annonçant qu’il réclamerait en commission des comptes sur la question au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V).