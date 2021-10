Joris Kayembe frustré après Courtrai – SC Charleroi: «On encaisse sur deux phases arrêtées, alors qu’on contrôlait le match»

Ce n’était pas l’opération espérée. Mais, avec un partage forcé dans des arrêts de jeu bien avancés, les Carolos pouvaient se montrer au moins soulagés. « Je repars avec un sentiment mitigé. On repart avec un point. Cela fait un point sur neuf sur les trois derniers matches. Ça fait mal, quand même », commentait Joris Kayembe. « Mais c’est au moins un point de pris. On a eu des occasions comme quasiment à chaque match. Et on encaisse finalement sur deux phases arrêtées, alors qu’on contrôlait le match. Mais on a vu aussi un bel état d’esprit et du caractère jusqu’à la dernière minute pour égaliser. »