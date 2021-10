Paris-Roubaix: chaos redouté sur les pavés de l’Enfer du Nord

Deux ans et demi plus tard, les forçats de la route retrouvent le pavé froid et humide de Paris-Roubaix. Cette version automnale de la reine des classiques risque de marquer le peloton au fer rouge.

Près de 1.000 jours se sont écoulés depuis le sacre de Philippe Gilbert sur le Vélodrome de Roubaix. Le temps a parfois semblé se figer, au creux d’une crise sanitaire aux reflets étranges et inquiétants. La nature, elle, a heureusement continué à rythmer nos saisons, verdissant la pierre du nord, se répandant dans les interstices avec une générosité que les pluies d’un été pourri ont surmultipliée. Malgré les efforts consentis par ASO et Les Amis de Paris-Roubaix pour rendre les tronçons carrossables, la version automnale de la reine des classiques s’annonce dantesque. Les dernières éditions boueuses de la course remontent au début du millénaire (2001, succès de Servais Knaven, et 2002, victoire de Johan Museeuw), l’actuelle génération des forçats de la route n’a jamais connu de bagarre sous la pluie et dans la gadoue. Ce dimanche, elle sera à coup sûr servie, projetée à cinquante à l’heure sur un pavé gras et humide, rendu encore plus gluant qu’à l’habitude par les tracteurs qui arpentent les champs de betteraves.