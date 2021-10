Boris Johnson veut "reconstruire en mieux" après le Brexit

"Nous n'avons pas enduré le Covid pour revenir à la situation qui prévalait avant", a déclaré le dirigeant avant le début, dimanche, de la conférence annuelle de son Parti conservateur à Manchester (nord-ouest de l'Angleterre).

Soulignant que son gouvernement avait tenu sa promesse de campagne en réalisant le Brexit et qu'il avait vacciné massivement contre le Covid-19, il a assuré vouloir prendre des "décisions audacieuses" pour répondre aux priorités des Britanniques, comme l'emploi, la sécurité et le changement climatique.

"Tout ceci montre que nous tenons parole, et il est maintenant temps d'aller plus loin, non seulement pour se remettre mais aussi reconstruire en mieux", a-t-il ajouté.

Prévue de dimanche à mercredi, la grande conférence annuelle des tories, la première en personne depuis deux ans en raison du coronavirus, représente une occasion pour le leader conservateur de s'exprimer devant ses troupes. Son discours est prévu mercredi.