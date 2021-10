Beaucoup d'emplois vacants mais "les employeurs sont trop exigeants"(PRESS)

En moyenne, constate cette étude, les entreprises exigent sept "soft skills" (compétences douces) de la part des candidats à un emploi. Et dans une entreprise sur cinq, ce sont même 10 compétences qui sont demandées, rapporte Het Nieuwsblad op zondag.

"Un diplôme est important sur le marché du travail mais avoir les bonnes 'soft skills' est de plus en plus important. De plus en plus d'employeurs sont en effet prêts à prodiguer les connaissances techniques en cours d'emploi pour autant que des compétences générales comme la ponctualité et une certaine indépendance soient présentes", explique l'administrateur délégué du VDAB, Wim Adriaens.