Météo: l’IRM lance une nouvelle double alerte au vent et à la pluie

Des pluies abondantes tomberont encore sur la Belgique dimanche, en première partie de journée, certaines régions pouvant s’attendre à des quantités de précipitations dépassant les 20 litres d’eau par mètre carré, annonce l’IRM. Au fil des heures, un temps plus sec reviendra sur l’ouest avant de gagner la partie centrale du pays en cours d’après-midi. Les maxima seront compris entre 14 et 19°C.

L’IRM a lancé une double alerte jaune au vent jusqu’à 15h et à la pluie jusqu’à 20h. L’alerte est meme classée en orange dans les provinces de Namur et du Hainaut. Une profonde dépression sur l'Ecosse déterminera encore temporairement un temps très venteux, surtout sur l'est du pays. Jusqu'à ce dimanche midi, les rafales pourront encore atteindre 70 à 90 km/h, surtout sur l'est du pays. Un front froid très actif ondulera sur notre pays jusqu'à dimanche et provoquera des pluies abondantes. Les provinces de Hainaut et de Namur pourront récolter localement (surtout dans le sud) 50 mm ou un peu plus en 24h.