L’homme d’affaires Bernard Tapie est décédé à l’âge de 78 ans. « Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer », a annoncé sa famille dans un communiqué transmis aux médias français. Il souffrait d’un double cancer de l'estomac et l'œsophage.

« Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet », précise encore le communiqué. Il sera inhumé à Marseille, comme il le désirait.

Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l’un des fils de l’ancien homme d’affaires, a confirmé l’information d’un court message, «Au revoir mon Phénix», en légende d’une photo en noir et blanc de lui et son père.