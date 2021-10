Décès de Bernard Tapie, le bonimenteur magnifique

L’homme d’affaires avait connu la gagne comme la ruine. Le succès, et la taule. Son bagout l’avait propulsé aux sommets du sport et de la politique. Le cogneur infatigable a rendu les armes.

Chaque matin, je me réveille avec l’envie de péter la gueule à mon cancer ». Emacié, le cheveu clairsemé, le timbre autrefois tonitruant réduit à un mince filet de voix, Bernard Tapie avait livré ces dernières années l’un de ses ultimes rôles. Même lorsqu’il avait été victime d’une très violente agression chez lui il y a quelques mois, il n’avait pas baissé la tête.

« Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer », a annoncé sa famille dans un communiqué. « Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. »