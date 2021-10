Le coureur suisse a eu plus de malchance que ses concurrents en affrontant les conditions dantesques de la course.

La 118e édition de Paris-Roubaix promettait d’être dantesque et les promesses sont pour l’instant tenues. La pluie combinée au parcours de la course indiquait beaucoup de chutes et Stephan Küng n’y aura pas échappé. Après être tombé une première fois, il a chuté à nouveau à 164 kilomètres de l’arrivée. Trente kilomètres plus tard, rebelote : le Suisse s’est une nouvelle fois retrouvé à terre, victime d’une glissade sur une route détrempée.