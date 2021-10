Astro, le robot inutile mais mignon qui veut tout savoir de vous

Astro est avant tout une caméra sur roulette qui se promène chez soi. Muni de logiciels de cartographie, de reconnaissance faciale et de micro, le robot est surtout une machine qui enregistre tout ce qu’elle voit et entend. - AFP.

Trop craquant ! Avec ses grands yeux ronds et expressifs affichés sur son visage en forme de tablette, on donnerait à Astro le Bon Dieu sans confession. Mercredi dernier, Amazon a annoncé Astro, son petit robot sur roues et il n’est pas passé inaperçu.

Plus qu’un majordome, on devrait considérer Astro comme un robot de compagnie. Sauf que contrairement à certains compagnons à quatre pattes, il ne sait pas ouvrir de porte. Ni quoi que ce soit d’ailleurs. En effet, sans bras ni pince, il ne sait pas faire grand-chose et pas la peine de compter sur lui pour débarrasser la table ou lancer une lessive. Tout juste peut-il transporter une bouteille, si on en a placé une dans un espace prévu à cet effet sur son dos. De fait, c’est limité comme interaction.