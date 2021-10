Mats Rits, buteur lors d’Anderlecht-Bruges (1-1): «Notre pressing pouvait être encore meilleur»

Si Bruges a beaucoup souffert à Anderlecht, le club de Philippe Clement a tout de même ramené un point qui fait du bien après une débauche d’énergie certaine en Ligue des champions. Le buteur Mats Rits, qui a poussé Hendrik Van Crombrugge à la faute en début de match, était plutôt satisfait de ce résultat. « Je pense que le score est correct. En première mi-temps, il y a eu des occasions des deux côtés, eux en ont raté et nous, nous avons marqué sur la seule. Notre pressing pouvait être mieux, on a vu que quand il était bien fait, cela empêchait l’adversaire de construire. Sur mon but, j’ai fait un pari et cela a fonctionné. »