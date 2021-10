Pluie, orages...: les prévisions météo des prochains jours

Ce dimanche après-midi, des pluies, parfois encore abondantes, se produiront sur le centre et l'est du pays, rapporte l’IRM. Un temps plus sec se profilera rapidement à la Côte. Au fil des heures, un temps plus sec reviendra également sur l'ouest avant de gagner la partie centrale du pays plus tard dans l'après-midi. Une averse éparse mais aussi des éclaircies pourront s'y développer par endroits. Les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés. Sur l'est du pays, le vent de sud-sud-ouest pourra encore être temporairement assez fort avec des rafales de 70 à localement 80 km/h. Ailleurs, le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. En bord de mer, il sera assez fort.