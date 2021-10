Leïla Bekhti au Festival du film francophone: «Chaque film est pour moi une psychanalyse»

Qu’elle est belle Leïla Bekhti ! Physiquement et intérieurement. A chaque rencontre, c’est le sentiment qu’elle donne. A la fois lumineuse et doucement grave, sensible et naturelle, pleine d’humour aussi et capable de la meilleure des réparties, avec une bienveillance et une générosité non feintes. Parce qu’elle n’oublie pas d’où elle vient, ni qui elle est, parce qu’elle reste consciente de la chance qu’elle a et est toujours soucieuse de l’autre. Petit exemple : auréolée du César du meilleur espoir pour Tout ce qui brille, en 2011, elle demande au chauffeur qui la conduit au Fouquet’s de faire un détour pour d’abord fêter ce bonheur avec ses copines avant de rejoindre le tout cinéma en fête.