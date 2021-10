Les bulletins: le duo Vanzeir-Undav a encore fait des dégâts

6 Moris : auteur de deux belles parades aux 3e et 76e minutes, il s’est par contre beaucoup moins précis balle au pied que d’habitude.

5,5 Bager : il n’a pas dégagé la même sérénité que ce qu’il n’a l’habitude. Et il a fait les frais de la mauvaise prestation d’ensemble de son équipe en première période, étant remplacé à la pause.

5,5 Burgess : lui non plus n’a pas été aussi souverain qu’à l’accoutumée, perdant deux fois la balle en seconde mi-temps –aux 69e et 77e minutes.

5,5 Kandouss : les relances d’Ismaël ont été très laborieuses. Il s’est en effet montré fort imprécis. Mais, comme l’ensemble de la défense, il a finalement tenu le choc.