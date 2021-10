L’Union, victorieux au Cercle, ne lève pas le pied

Était-ce à cause de la pluie battante et d’un vent à décorner les boeufs? Était-ce à cause de l’ambiance plutôt feutrée du stade Jan Breydel ? Était-ce à cause de l’arrivée avec dix minutes de retard des supporters saint-gillois dans l’enceinte brugeoise ? Toujours est-il que les Unionistes n’y étaient pas ce samedi. Ou en tout cas, pas durant une bonne partie de la rencontre. Alors qu’ils nous avaient habitués à jouer de manière flamboyante et énergique depuis le début de la saison, c’était cette fois tout le contraire. En première période, les mauvaises passes s’enchaînaient, tout comme les déchets techniques. Les Saint-Gillois étaient méconnaissables, les mêmes pourtant qui s’étaient créés près de vingt occasions face à l’Antwerp il y a une semaine (Mazzù avait aligné exactement la même équipe). « Notre première mi-temps a été, si pas catastrophique, en tout cas très mauvaise », reconnaissait d’ailleurs volontiers le coach unioniste.