A Leuven, des caméras qui ciblent les sportifs inquiètent le gendarme de la vie privée

Courez, vous êtes filmés ». Telle pourrait être le slogan – ou le message d’avertissement – de l’expérience-pilote menée par la ville de Louvain et l’administration régionale Sport Vlaanderen, appelée « Smart Sporting Cities ». Le principe ? Jusqu’en 2024, des caméras dites « intelligentes » installées depuis peux dans deux espaces publics urbains vont filmer et analyser les pratiques sportives des habitants en extérieur. Et ce dans le but, disent ses promoteurs, d’améliorer les politiques publiques de sport en plein air.