Florian Vermeersch 2e de Paris-Roubaix: «Je pense que je pouvais gagner la course»

Florian Vermeersch, 22 ans, s’est classé 2e, dimanche de Paris-Roubaix devant l’Italien Sony Colbrelli. Le Belge de l’équipe Lotto-Soudal nourrissait un double sentiment de fierté et de déception, même s’il n’aurait jamais pu imaginer qu’il pourrait déjà être sur le podium de la classique française au terme de sa première participation.

« Mon premier sentiment, ce dimanche, est la déception car je pense que je pouvais gagner la course », a expliqué Florian Vermeersch. « Mais je suis sûr que ce sentiment va vite disparaître et que la fierté va prendre le dessus. J’aurais voulu être le troisième de mon équipe, après Philippe Gilbert et John Degenkolb, à remporter la course mais ça n’a pas marché. J’ai en tout cas suivi leur conseil de ne jamais arrêter de pédaler dans l’Enfer du Nord. »