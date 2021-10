Kevin De Bruyne arrache un point pour Manchester City à Liverpool (vidéo)

Grâce à un but de Kevin de Bruyne inscrit à la 81e minute de jeu, Manchester City est parvenu à arracher un nul (2-2) sur la pelouse de Liverpool ce dimanche.

Liverpool et Manchester City ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche dans le choc de la 7e journée du championnat d’Angleterre. Les Reds ont mené deux fois à la marque mais les Citizens ont arraché un point grâce à un but de Kevin De Bruyne, qui a joué tout le match. Au classement, Liverpool reste 2e avec 15 points, un de moins que Chelsea. City est 3e avec 14 unités comme Manchester United (4e), Everton (5e) et Brighton (6e).

Avec Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Jordan Henderson et Sadio Mané, les Reds sont partis à la charge et se sont installés dans le camp adverse. Malgré leur volonté, les Reds se montraient inoffensifs face à des Citizens, très prudents pendant une vingtaine de minutes.