Aérien belge: l’espoir qui donne des ailes

Ce lundi à Boston (USA) débute la grand-messe annuelle des compagnies aériennes (assemblée générale de l’Iata, association du transport aérien international). L’occasion bien sûr de faire le point sur les avancées des grands dossiers du secteur (sécurité, situation financière du secteur, empreinte environnementale, etc.) mais surtout, évidemment, le point sur la crise covid et les espoirs d’en sortir. Si pas rapidement, au moins vivant… Ce qui est le cas de la plupart des acteurs belges. Ou presque. Seul « décès » constaté : la faillite de Swissport Belgium et de ses 1.500 travailleurs en partie recasé chez d’autres opérateurs du secteur. Parallèlement, Skeyes (service public de contrôle aérien), Brussels Airlines (compagnie aérienne) et Aviapartner (services au sol) ont reçu une aide de l’État que les deux derniers devront rembourser, d’une manière ou d’une autre.