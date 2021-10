Paris-Roubaix: Florian Vermeersch, la belle éclaircie belge

Rescapé de l’échappée matinale, le jeune coureur de Lotto a réalisé, au même âge qu’un certain Tom Boonen, une véritable prouesse alors qu’il découvrait le mythe de Paris-Roubaix. Il s’est offert le luxe de devancer Mathieu van der Poel, ce qui ne contribua pas à effacer son immense déception.

Lorsqu’il s’est écroulé sur la pelouse du vélodrome, entouré par son soigneur, Florian Vermeersch a fondu en larmes. Il aurait pourtant pu être fier mais, c’est là déjà la marque d’un futur grand, la déception domina nettement ses émotions. Le relâchement d’une course énorme, menée tambour battant dès le début dans l’échappée royale expliquait aussi, en partie, cette image poignante sur l’étroit couloir en tartan séparant la pelouse de la piste.

« La déception domine mes premières impressions, confirma-t-il, propre comme un sou neuf et dans un anglais bien posé en conférence de presse. Car deuxième, c’est deuxième. Je sais que tout le monde me dira que je dois être fier de ma performance. Je réaliserai sans doute mieux dans les prochains jours mais là, en repassant les images dans ma tête, je me dis que je pouvais gagner. »