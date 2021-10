Thierry Neuville n’a jamais été dans le coup en Finlande

Les Hyundai i20 de Tänak et Breen ont occupé la tête dans les premiers tronçons au pays des 1000 lacs. Par la suite, l’Estonien et l’Irlandais ont continué à mettre la pression sur Evans, le futur vainqueur. Notre compatriote n’est jamais parvenu à se mêler à la bagarre en tête. Sa course finlandaise s’est arrêtée samedi en fin d’étape après la réception violente d’un jump. Le radiateur de sa WRC coréenne n’a pas résisté au choc.